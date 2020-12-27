شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI)يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 1٫898 ريال،مقتربا من مستوى الدعم السابق عند 1٫92 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي،وهو ما نتوقع ان يساهم في الضغط على السهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 1٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫93 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.86 وبين مستوى المقاومة هو 1.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط