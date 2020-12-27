شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7٫67 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة وايضا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 8 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 7٫50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.60 وبين مستوى المقاومة هو 7.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد