شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 4٫515 ريال،في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويقترب السهم حاليا من مستوى الدعم الحالي عند 4٫47 ريال، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى لمستوى المقاومة 4٫60 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4٫45 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.49 وبين مستوى المقاومة هو 4.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد