شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 0٫861 ريال، ملامسا لخط "Tenkan-Sen” وهو احد خطوط مؤشر "Ichimodu Cloud” مما يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫82 ريال كمستوى أول ثم 0٫75 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫89 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.85 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط