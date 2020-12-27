شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و327 مليون دولار صادرات مصر الوطنية فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالى الصادرات الوطنية لغت قيمتها نحو 2 مليار و327 مليون و506 ألف دولار، فى شهر سبتمبر الماضى، موزعة بين مجموعة من بنود الصادرات، وتشمل "الوقود، القطن الخام، المواد الخام، السلع نصف المصنعة، السلع تامة الصنع، الطاقة الكهربائية".

وبلغت قيمة صادرات مصر من الوقود نحو 291 مليون و478 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصلت ”الخليج 365”، على نسخة منها، يليها صادرات القطن وبلغت قيمتها 13 مليون و290 ألف دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 4 ملايين و144 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 9 ملايين و146 ألف دولار، يليها صادرات المواد الخام وبلغت قيمتها 145 مليون و668 ألف دولار فى سبتمبر الماضي.

وشملت قائمة الصادرات الوطنية أيضا، السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها 674 مليون و352 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 592 مليون و525 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 81 مليون و827 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات السلع تامة الصنع مليار و195 مليون و210 ألف دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل مليار و101 مليون و875 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة 93 مليون و335 ألف دولار، وأخيرا بلغت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 7 ملايين و508 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 5 ملايين و624 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و884 ألف دولار.