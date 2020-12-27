شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيمانول (2001) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 3.85% بما يعادل 0.48 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 14.00.
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