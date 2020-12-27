شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.05 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 8.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.45 ومستوى المقاومة 8.93.