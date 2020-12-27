شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ساب (1060) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 0.04 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 25.70.