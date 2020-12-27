شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة بـ1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 719.3 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 750.8 مليون ورقة، بقيمة 1.02 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 18.1 مليون ورقة بقيمة 631.6 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 94.9 مليون ورقة بقيمة 630.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 293.7 مليون ورقة بقيمة 472.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 221.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 405.4 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 53 مليون ورقة منفذة بقيمة 335 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 80.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 234.2 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 48.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 217.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 85.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 211.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 21.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 3 ملايين ورقة بقيمة 17.5 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 10683.68 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2055.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.91% مغلقًا عند مستوى 2974.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.29% مغلقًا عند مستوى 12894.2 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1061.89 نقطة.