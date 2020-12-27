شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مليونا و638 ألف دولار تراجع بواردات مصر من السلع الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت واردات مصر من السلع الزراعية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 500 مليون و243 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 642 مليونا و881 ألف دولار فى شهر سبتمبر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 142 مليونا و638 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات القمح كانت على رأس قائمة التراجع، حيث بلغت قيمتها نحو 282 مليونا و720 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 337 مليون و957 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 55 مليونا و237 ألف دولار، كما تراجعت الواردات المصرية من البرقوق وبلغت 3 ملايين و169 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و461 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ مليون و292 ألف دولار.

وحققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5.03 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 6.39 مليار دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بنسبة بلغت 21.3%.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.