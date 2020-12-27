شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.21% بما يعادل -17.99 نقطة، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,464.32 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
66
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
122
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عدد أسهم الشركات الثابتة
11
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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