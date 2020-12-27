شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -0.04 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع ملاحظة بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.98 ومستوى المقاومة 16.56.