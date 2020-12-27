شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يقترب من مقاومة محورية – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مشاركة ريت (4335) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 9.80، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.31% بما يعادل 0.03 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 9.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.35 ومستوى المقاومة 9.96.