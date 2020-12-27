شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات (TRMI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.79% بما يعادل -24.06 نقطة، وقد جاء انخفاض المؤشر نتيجة سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، كما يعاني من الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول المؤشر تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,143.28، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 2,964.83 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 2,964.83 ومستوى المقاومة 3,143.28.