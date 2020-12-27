شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار يتلقى ضغطاً سلبياً – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم طيبة للاستثمار (4090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.17% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.90، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 29.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.65 ومستوى المقاومة 30.90.
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