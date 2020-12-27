شكرا لقرائتكم خبر عن التطويرية الغذائية يتراجع قليلاً – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم التطويرية الغذائية (9501) في آخر جلساته، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.80 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 207.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 237.49.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 188.00 ومستوى المقاومة 220.00.