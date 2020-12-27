شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يتراجع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع خدمات السيارات (4050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.89% بما يعادل -0.60 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مستنداً بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 33.20 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.40 ومستوى المقاومة 32.80.