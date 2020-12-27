شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تخطط لوقف بيع سيارات البنزين وتتجاهل تحذيرات رئيس تويوتا والان نبدء بالتفاصيل

2050: تهدف حكومة اليابان إلى جعل البلاد خالية من الكربون

«إذا تسرعت اليابان للغاية في حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية، فسوف ينهار نموذج الأعمال الحالي للصناعة».. أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا

قالت اليابان إنها تخطط لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، متجاهلة انتقادات رئيس شركة تويوتا موتور، الذي أكد أن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية يمكن أن يشل صناعة السيارات.

وجاءت الخطة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي في أعقاب خطوات مماثلة من قبل ولاية كاليفورنيا الأمريكية ودول أوروبية كبرى، لكنها واجهت اعتراض المديرين التنفيذيين في قطاع السيارات باليابان، التي لا تزال تصنع سنويا ملايين السيارات العاملة بمحركات البنزين فقط.

وحسب الخطة، ستظل اليابان تسمح ببيع السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء بعد عام 2035. ويتوافر لدى كبار مصنعي السيارات في اليابان بما فيهم تويوتا وهوندا موتور ونيسان العديد من الطرازات التي تعمل بالطريقتين التقليدية (بنزين فقط) والهجينة (غاز مع كهرباء).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا إنه إذا تسرعت اليابان للغاية في حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية، فإن «نموذج الأعمال الحالي لصناعة السيارات سوف ينهار». وكان تويودا يتحدث نيابة عن شركات صناعة السيارات اليابانية، بوصفه رئيسا لجمعية صناعية محلية في اليابان.

وقال تويودا إن شبكة الكهرباء في اليابان لا تستطيع التعامل مع الطلب الإضافي في الصيف، لافتا إلى أن معظم الكهرباء في اليابان يتم توليدها عن طريق حرق الوقود الأحفوري.

وأوضح مسؤولون حكوميون أن شركات صناعة السيارات بحاجة إلى مراجعة نماذج أعمالها. وأشار رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى جزء مختلف من تعليقات تويودا، حيث قال رئيس شركة تويوتا إنه يدعم هدف الحكومة بجعل اليابان خالية من الكربون بحلول عام 2050.

وقال سوجا: «يجب التعامل مع خفض انبعاثات الكربون كإستراتيجية للنمو، وليس كمعوق له».

وتدعو خطة الحكومة إلى تزويد جميع السيارات الجديدة المباعة في اليابان اعتبارا من عام 2035 وما بعده بالكهرباء. ويشمل ذلك السيارات الكهربائية والهجينة التي تجمع بين الغاز والكهرباء، والسيارات التي تقوم بتوليد الكهرباء باستخدام خلايا الهيدروجين. وتنص الخطة على ضرورة خفض تكلفة البطاريات، بحيث تكلف السيارات الكهربائية نفس تكلفة السيارات التي تعمل بالبنزين بعد عقد من الآن.

وأعربت الخطوط العريضة للخطة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة عن قلق اليابان من تفوق أوروبا والصين عليها. ولفتت إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية والأخرى الهجينة التي يتم توصيلها بالكهرباء تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في الاتحاد الأوروبي في الربع من يوليو إلى سبتمبر لتصل إلى حوالي 270 ألف وحدة، في حين أن الرقم في اليابان كان حوالي 6000 فقط.

وقال ماسايوشي أراي، المسؤول في الوزارة: «اليابان متأخرة جدا في مجال السيارات الكهربائية».

وينتقد مديرو شركات السيارات اليابانيون مثل هذه التصريحات، قائلين إن هناك مبيعات أكثر للسيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء في اليابان مقارنة بأي دولة أخرى.

ويتساءل البعض عما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل مثل تلك التي تصنعها شركة تسلا صديقة للبيئة أكثر من السيارات الهجينة أم لا، نظرا لثاني أكسيد الكربون المنبعث من إنتاج السيارات الكهربائية وأجزائها.

وقال توشيهيرو ميبي، المدير التنفيذي لشركة هوندا، والذي يرأس مجلسا صناعيا للتكنولوجيا البيئية: «اليابان ليست متأخرة عن الدول الأخرى بالتأكيد».