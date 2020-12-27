شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلك تتراجع في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

«قالت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.1 ٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع»

تراجعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للاقتصاد هذا الشهر مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وفرض الحكومات المحلية قيودًا جديدة، وفقًا لبيانات المسح التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت مجموعة كونفرنس بورد، وهي مجموعة بحثية خاصة، إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 88.6 في الأسبوعين الأولين من ديسمبر، من مستوى 92.9 الذي تمت مراجعته في نوفمبر.

وقالت لين فرانكو، كبيرة مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، إن «تقييم المستهلكين للظروف الحالية تدهور بشكل حاد في ديسمبر، حيث لا يزال تفشي وباء كوفيد 19 يشكل عائقًا أمام ارتفاع ثقة المستهلك».

وعلى وجه الخصوص، ازداد تشاؤم المشاركين في الاستطلاع بشأن سوق العمل، حيث انخفضت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف «وفيرة» إلى 21.8 ٪ هذا الشهر من 26.3 ٪ في نوفمبر.

وقالت فرانكو: «بشكل عام، يبدو أن النمو قد ضعف أكثر في الربع الرابع، ولا يتوقع المستهلكون أن يكتسب الاقتصاد أي زخم كبير في أوائل عام 2021».

ويأتي تقرير الثلاثاء وسط إشارات على أن التعافي الاقتصادي الأمريكي يفقد قوته. وزادت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة - التي تعتبر مؤشرًا على تسريح العمال - في أول أسبوعين من ديسمبر. وتم تقديم 885000 مطالبة جديدة في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر وهو أعلى مستوى للمطالبات الأسبوعية منذ شهر سبتمبر الماضي. وأشارت بيانات القطاع الخاص إلى تراجع عدد الوظائف الشاغرة في أوائل ديسمبر.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.1 ٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع.

ووضعت بعض حكومات الولايات والحكومات المحلية قيودًا جديدة هذا الشهر لمكافحة الفيروس، على الرغم من أن معظم القيود كانت أقل صرامة من القيود التي كانت مفروضة في فصل الربيع الماضي.

على الجانب الآخر، تشير البيانات الواردة من الشركات الخاصة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات التي تحتاج إلى وجود مسافة قصيرة بين الناس. واقترب حجم العملاء الذين يجلسون في المطاعم حسب منصة أوبن تيبل التي تقوم بالحجوزات للزبائن، من أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي.

وتُظهر بيانات شركة جوجل حول تحركات الأشخاص أن الرحلات إلى متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو الماضي، دون حساب الانخفاض في النشاط الذي حدث مع اقتراب البلاد من عطلة عيد الشكر.

وبلغ المتوسط المتحرك لحالات كوفيد 19 الجديدة على مدار سبعة أيام في الولايات المتحدة إلى 215500 اعتبارًا من يوم الإثنين، وفقًا لتحليل وول ستريت جورنال لبيانات جونز هوبكنز، بانخفاض طفيف عن الذروة المسجلة في الأسبوع الماضي، ولكن الرقم كان أكثر من ثلاثة أضعاف الذروة التي تم تسجيلها خلال الموجة الأولى في فصل الصيف.

وبلغ متوسط الوفيات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 2650 حالة وفاة يوميًا في الأسبوع الماضي. وتم نقل ما يقرب من 115000 شخص إلى المستشفى بسبب مرضهم بالفيروس حتى يوم الإثنين، وفقًا لبيانات مشروع كوفيد تراكينج، وكان ذلك أعلى من الذروات السابقة في أبريل ويوليو.

وتستند بيانات ثقة المستهلك لهذا الشهر على ردود الاستطلاع التي تم جمعها في الفترة من 1 إلى 14 ديسمبر.