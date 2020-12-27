شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة تبحث مشكلات الروبيكى الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع هذا الأسبوع العوائق والمشكلات التى تواجه مصانع الجلود فى الروبيكى، وذلك للتسهيل على هذه المصانع، وتسهيل عملها خلال الفترة المقبلة، ومساندة هذه المصانع للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكانت غرفة دباغة الجلود، طالبت بضرورة تخفيف الأعباء على مصانع الروبيكى، المتضررة من تأثر التصدير جراء أزمة تفشى فيروس كورونا، وتراجع التصدير إلى أوروبا بنسبة 90 %، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء عن هذه المصانع لأنها ملتزمة بدفع رواتب العمالة وكافة الالتزامات الأخرى فى وقت توقف نشاط التصدير بصورة شبه كاملة.

وقال محمد حربى رئيس غرفة الدباغة لـ"الخليج 365"، إن السوق المحلى لا يستوعب 10% من إنتاج الجلود، وهذا فاقم من أزمة مصانع الروبيكى، وكذلك البنوك تواصل ضغطها على المصانع لسداد الالتزامات الخاصة بالقروض، وهذا وضع المصانع فى مأزق كبير، وكافة المصانع ملتزمة بعدم الاستغناء عن أى عامل.

وأشار رئيس غرفة دباغة الجلود، إلى ضرورة أن يتدخل البنك المركزى ويوجه البنوك بالتخفيف عن مصانع الروبيكى، لأن لها طبيعة خاصة، وتأثر إنتاج وتصدير الجلود بشكل كبير منذ بداية الجائحة، فى وقت الصناعة المحلية لا تستوعب الإنتاج إلا فى حدود ضيقة، وهذا وضع القطاع فى مأزق كبير.

وتابع محمد حربى، أن مدينة الروبيكى بها مصانع على طراز عالمى ليست موجودة فى أوروبا، لكن تكاليف الغاز والكهرباء والمياه والتزامات البنوك، ويقابل كل هذا انخفاض فى التصدير بنسبة 90 % وضع المصانع فى اختبار لا تتحمله، لافتا إلى أنه سيتم توجيه خطاب إلى رئيس الوزراء للتدخل لدى الوزارات المعنية للتخفيف من الفواتير على المصانع الوطنية فى ظل هذه الأزمة.