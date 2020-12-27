شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تمويل واستثمار: صندوق مصر السيادى يخلق فرص استثمارية تخدم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الصندوق السيادى المصرى له خصوصية خلاف باقى الصناديق السيادية المتواجدة فى المجتمع الدولى منذ عقود، موضحاً أنه يختلف عنها أنه لم يبدأ بفوائض من الأموال بل بالأصول التى لا تدار إدارة اقتصادية سليمة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة "extra news"، أن الصندوق السيادى المصرى يعمل على تعظيم أصول الدولة الحكومية التى لم تستغل اقتصادياً بشكل صحيح، كما أنه سيعمل على شركات مع القطاع الخاص، ويخلق العديد من الفرص الاستثمارية التى تخدم المصريين.

وأكد "إبراهيم"، أن الصندوق المصرى يتميز الصندوق أن لديه خبرات فنية كثيرة فضلاً عنه لا يضيع الفرص كما يتاح له فرص استثمارية من خلال الأصول التى يديرها فى مجالات عدة، وسيكون لديه إمكانيات كثيرة.