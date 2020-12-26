شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحوّل المتميزون المحن إلى نجاح؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لدى البشر حاجة أساسية لتجنب المخاطر والتغلب على الشدائد من أجل البقاء. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتجنب الفشل أو الوقوع بخيبات الأمل أو المواقف غير المريحة، مثل تفادي ردود الأفعال الحرجة في العمل. لكن التعثر والتعلم من أخطائنا يمكن أن يكون في الواقع أكثر النتائج المجزية، وعندما تتجنب المحن، يمكن أن تفوّت على نفسك تجارب مهمة في الحياة والتي قد تعزز نجاحك.

إذاً، ما سر الاستفادة من المصاعب لتحقيق النجاح، بدلاً من جعل الخوف من الفشل أو الظروف المعاكسة تعيقك؟ إليك في هذا السياق بعض العادات التي يتبعها الناجحون للاستفادة من المحن وتحقيق النجاح:

يتعلمون ويتكيفون:

قد يرتكب المتميزون أخطاءً ولكنهم دائماً ما يتعلمون ويتكيفون وينجحون في النهاية. وهذه هي الفائدة الأساسية لتطوير هذه العقلية: القدرة على التعلم والتكيف والنمو لتصبح أفضل يوماً بعد يوم. في حال استطعت تطوير المهارات اللازمة، ستتمكن من فرد جناحيك عندما ينكسر الجذع. وستستمر في الطيران مهما كان الأمر.

يرحبون بالمحن:

إن أكثر الناس نجاحاً لا يتجاوزون المحن، بل يتبنوها! إنهم يدركون أن تحوّل أنفسهم إلى نسخة أكثر حكمة هي هدية وليست عقبة يجب التغلب عليها. فكّر في فترة في حياتك شهدت فيها نمواً على الصعيد الشخصي أو المهني. هل حدث هذا النمو في فترة كانت تسير فيها الأمور بسلاسة؟ وهل تطورت مهاراتك عندما كنت في أحسن حالاتك؟ وهل أصبحت أفضل نسخة من نفسك عندما كان كل شيء يسير على نحو رائع؟ على الأغلب لا. وإذا كنت مثل أي شخص ناجح آخر، ستشهد تطوراً شخصياً ومهنياً خلال أوقات الشدائد، حيث ستغدو أقوى وأكثر ذكاءً وحنكة ومرونة نتيجة لذلك.

يطورون المهارات التي تدعم النمو:

يطوّر المتفوقون مهارات وممارسات لتحقيق نتائج متميزة. ويبدأ الأمر بتنمية عقلية النمو، والوثوق بأن ذكاءك وقدراتك يمكن تطويرها. هؤلاء يستمتعون بالتحديات ويسعون للتعلم ويرون باستمرار إمكانات تطوير مهارات جديدة. كما أنهم يشكلون علاقات عميقة وصلبة، حيث تظهر الأبحاث أن وجود نظام دعم اجتماعي قوي يعد أكثر أهمية من المهارات والسمات الفردية التي يتمتع بها المرء. والعلاقات التي نبنيها في شبكاتنا المهنية والشخصية والعائلية تشجعنا على المضي قدماً. كما يلعب تعزيز الذكاء العاطفي دوراً في تعظيم فرص النجاح، حيث وجدت دراسة أن الذكاء العاطفي يلعب دوراً مهماً في تعزيز قدرتك بالتعامل مع المحن من خلال الوعي الذاتي والتحكم بالمشاعر.

يخطون خطوات جريئة:

بمجرد أن تتعلم كيفية تغيير طريقة تفكيرك، سيكون قد حان الوقت للبدء في اتخاذ خطوات جريئة تفصل بين المتميزين المتفوقين عن الآخرين. وكشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة «جينوم بروجيكت»، أنه على الرغم من الأمر قد يستغرق 24 عاماً في المتوسط لوصول الشخص إلى منصب الرئيس التنفيذي، إلا أن أولئك الذين يقدمون على المزيد من المخاطر المحسوبة يستغرق منهم الأمر نصف ذلك الوقت للوصول إلى هناك. ومن خلال إزالة مخاوفك من خيبات الأمل المحتملة أو الفشل، يمكنك اتخاذ قرارات جريئة تعزز أداءك ونجاحك.

يثقون بتحقيق نتائج إيجابية:

يقول أحد الأمثال الشعبية: «الطائر لا يخشى أن ينكسر الجذع تحت قدميه، لأنه يثق بجناحيه». إن الأشخاص الذين يستفيدون من المحن والشدائد لتحقيق النجاح، يؤيدون هذه المقولة، حيث إنه عندما يقدمون على تجربة جريئة، ستكون لديهم المهارات والدعم والموارد لتحقيق النجاح. وهذا ليس غروراً، بل إيمان بقدراتهم، وقدرات من حولهم من أجل التغلب على التحديات وتحقيق النتائج المرجوة. وفي حال لم تثق في أن مساعيك ستكون لها نتائج إيجابية، فمن المستحيل الالتزام الكامل بتحقيق أهدافك.