شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مليون دولار تراجع بواردات مصر للحوم فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية منها نحو 179 مليون و260 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 203 مليون و603 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمة نحو 33 مليون و343 الف دولار.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.

وحققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5.03 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 6.39 مليار دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بنسبة بلغت 21.3%.

وسجلت واردات مصر من السلع الزراعية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 500 مليون و243 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 642 مليون و881 ألف دولار فى شهر سبتمبر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 142 مليون و638 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات القمح تراجعت بشكل كبير، حيث بلغت قيمتها نحو 282 مليون و720 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 337 مليون و957 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 55 مليون و237 ألف دولار، كما تراجعت الواردات المصرية من البرقوق وبلغت 3 ملايين و169 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و461 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ مليون و292 ألف دولار.