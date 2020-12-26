10 خطوات لتسجيل بيانات مساكن العمالة في منصة السكن الجماعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أتاحت منصة السكن الجماعي تسجيل بيانات مساكن العمالة في أي وقت، حددت فترة للتسجيل قبل الربط برخص العمل، وذلك من بداية نوفمبر 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، محددة 10 خطوات لتسجيل البيانات من خلال المنصة.

ودعت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة الأسبوع الماضي جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن في الداخل والخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية. وأوضحت أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل.

لا حدود للتسجيل

وبحسب البيانات المتاحة على موقع المنصة، فليس هناك حد أعلى أو أدنى لتسجيل المساكن أو للعمالة، حيث يمكن تسجيل بيانات المساكن أيًا كان عددها أو عدد العمال الذين يقطنون فيها، ويمكن تسجيل جميع بيانات المساكن بصرف النظر عن عددها واختلاف مواقعها.

وتمكن المنصة الالكترونية المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيم بناء عليها، حيث يمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواء كانت مستأجرة أو مملوكة.

العمالة الأجنبية

وتستهدف منصة السكن الجماعي حاليا الإفصاح عن سكن العمالة غير السعودية فقط. ويمكن تعريف نوع ملكية السكن في المنصة بوصفه سكنا مملوكا بصك ملكية، أو مستأجرا بعقد إيجار موثق في شبكة إيجار أو سكن مشاريع.

وتهدف المنصة إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم المساكن الجماعية، وتحديد مواقع السكن للجهات المعنية. كما تسعى إلى تمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين، والتأكد من توفير بيئة سكنية ملائمة لهم وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، بالإضافة إلى التسهيل على ملاك العقارات لتسويق عقاراتهم.

السكن الجماعي

وتتيح منصة السكن الجماعي حاليا لممثلي المنشآت الإفصاح عن السكن الجماعي، ويجري العمل على إضافة خدمة تمكن المنشآت من الإفصاح عن السكن الخاص، ومن خلال هذه الخدمة الجديدة سيتمكن ممثلي المنشآت من الإفصاح عن السكن الخاص، سواء كان مملوكا أو مستأجرا.

والمنصة هي امتداد لخدمة إثبات سكن العمالة، ويكتفى بإفصاح المنشأة السابق في خدمة إثبات سكن العمالة، حيث تم نقل البيانات إلى منصة السكن الجماعي، ويجري العمل على إظهارها. وفي حال رغبت المنشآت الإضافة أو التعديل يمكنها ذلك من خلال منصة السكن الجماعي.

والفرق بين «خدمة إثبات سكن العمال» و»منصة السكن الجماعي» يتمثل في أن خدمة إثبات سكن العمالة قُدمت للمنشآت باعتبارها جزءا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا الجديد، بالإضافة إلى أنها مشروع مؤقت، بينما تعد منصة السكن الجماعي مشروعا وطنيا مستمرا يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم السكن الجماعي بجانب تحقيق أهداف أخرى.

الذهاب إلى منصة (السكن الجماعي)، ودخول ممثل المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية، باستخدام نظام نفاذ الوطني الموحد بإدخال (اسم المستخدم وكلمة المرور) الخاصة بأبشر.