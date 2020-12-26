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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 220 مليارا حجم خطة التمويل لعام 2020، والتي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمالها بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة، والتي تشمل: التمويل الحكومي البديل، تمويل سلسلة الإمدادات، طروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية. كما أعلن المركز، وبحسب التقويم السنوي للإصدارات، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11.721 مليار ريال، ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظرا لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

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