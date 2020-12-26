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وتهدف الحملة إلى توعية المستهلكين بشأن السلوكيات الصحيحة لاستخدام هذه الأجهزة بشكل موفر للطاقة، وأهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة في التعرف على الأجهزة الموفرة قبل الشراء. وتأتي هذه الحملة التي تستمر خمسة أسابيع، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، امتدادا للحملات التوعوية التي بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014م، تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى). وسيقدم المركز رسائل تـوعية عديدة شاملة تتضمن نصائح وسلوكيات يجب على المستهلك اتباعها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «جهازك يفزع لك» حملة توعوية خاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية تشمل السخانات، والثلاجات، والغسالات، وغيرها.وتهدف الحملة إلى توعية المستهلكين بشأن السلوكيات الصحيحة لاستخدام هذه الأجهزة بشكل موفر للطاقة، وأهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة في التعرف على الأجهزة الموفرة قبل الشراء. وتأتي هذه الحملة التي تستمر خمسة أسابيع، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، امتدادا للحملات التوعوية التي بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014م، تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى). وسيقدم المركز رسائل تـوعية عديدة شاملة تتضمن نصائح وسلوكيات يجب على المستهلك اتباعها.

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