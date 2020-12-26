شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تتصدر المشروعات القومية فى الكهرباء بتكلفة 7.5 مليار جنيه بـ19/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت محافظة القاهرة حجم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى قطاع الكهرباء بتكلفة 7.5 مليار جنيه لتنفيذ 60 مشروعا، وذلك طبقا لما اعلنت عنه وزارة التخطيط فى تقرير لها انه تم الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعا فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 95.6 مليار جنيه، منها 194 مشروعًا بنهاية العام المالى (19/2020)، بتكلفة 33.6 مليار جنيه.

وجاءت محافظة أسوان فى المرتبة الثانية فى تنفيذ المشروعات بعدد 36 مشروعًا، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وأسيوط ب 23 مشروعًا، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ومحافظة البحر الأحمر بـ22 مشروعًا، بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

واستحوذ الصعيد والمحافظات الحدودية على 37% من عدد المشروعات المنتهية فى قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 33.8 مليار جنيه، موضحة أنه تم تنفيذ 118 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت نحو 19 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 35 مشروعا بالمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 14.8 مليار جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، البحيرة 16 مشروعًا، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، الجيزة 13 مشروعًا، بتكلفة 8.1 مليار جنيه، سوهاج 13 مشروعًا، بتكلفة حوالى 4 مليارات جنيه، دمياط 10 مشروعات، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وبنى سويف 9 مشروعات، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، مطروح 6 مشروعات، بتكلفة 4.8 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من 34 مشروعًا مشتركًا بين أكثر من محافظة، بتكلفة 33.4 مليار جنيه.