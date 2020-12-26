شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن النيكل.. أين يوجد نحاس الشيطان فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان الاعتقاد السائد في أوروبا انذاك أن النيكل هو نفسة خام النحاس بسبب التشابه الكبير بينهما في الشكل الخارجي والمظهر الطبيعي ولهذا السبب لم يكن من السهل اختزال إختزال خام النيكل لإنتاج الفلز مما جعل الألمان يطلقون عليه اسم كيبفر- نيكل والتي تعني بالألمانية نحاس الشيطان وقد جاءت تلك التسمية لاعتقاد الناس حينها أن الشيطان لا يسمح باستخلاص النحاس من تلك الخامة مما جعلهم يعتقدون أن تلك المادة الجديدة عبارة عن نحاس زائف وقد كان هذا الاعتقاد سببا في الاكتفاء بكلمة نيكل كاسم لهذا الفلز.

س ما هو تاريخ اكتشاف خام النيكل؟

يعود تاريخ اكتشاف النيكل إلي العصور الوسطي حيث أكتشفة الصينيون ، واستخدموه كمكون أساسي لمادة تسمي باي ثنق والتي تعني النحاس الأبيض وتتكون من 40 % نحاس و32 % نيكل و25 % زنك و3% حديد وتشبة إلي حد كبير الفضة في شكلها وقد ازدهرت تجارة النيكل في أوروبا في النصف الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي وبكميات كبيرة .

س كيف تم تصنيع خام النيكل ؟

العالم السويدي اكسيل كرونستد نجح في عام 1751 ميلادية في استخلاص فلز النيكل من خام الجرو سدور فايت ولكن بصورة غير عالية النقاوة وفي عام 1775 تمكن برجمان من التعرف علي النيكل كفلز منفصل عن النحاس وفي عام 1804 إستخلص فلز النيكل بدرجة نقاوة عالية بواسطة الكيميائي ريتشر .

متى ازدهرت تجارة النيكل ؟

ازدهرت تجارة النيكل في أوروبا بشكل ملحوظ في النصف الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي خاصة سبيكة النيكل مع النحاس والزنك "النحاس الأبيض" حيث شهدت الفترة من 1830 الي 1839 انتاج كميات تجارية من تلك السبيكة في المانيا وبريطانيا وأطلق عليها الفضة الألماني أولا ثم اسم فضة النيكل لاحقا وتلت تلك الفترة تطور هام في صناعة السبائك المحتوية علي النيكل حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1851 عملة من سبيكة نحاسية تحتوي علي 12 % نيكل .

فيم يستخدم خام النيكل ؟

يستخدم النيكل بشكل رئيسي في صناعة السبائك كما يستخدم بشكل خاص في صناعة الصلب والسبائك غير الحديدية لتحسين جودتها من حيث الصلابة والمتانة ومقاومة التآكل ، حيث يستخدم 60 % من النيكل في صناعة الصلب المقاوم للصدأ و13 % لصناعة سبائك النيكل ، كما يستخدم النيكل في صناعة أجهزة صناعة الأغذية وبراميل نقل المواد الكيميائية وصناعة الأجهزة الألكترونية وأجزاء مكونات الصواريخ والمركبات الفضائية وصناعة المصابيح القلوية والمبادلات والعوازل الحرارية كما يستخدم أيضا في صناعة العملات المعدنية وصناعة الخزف والفخار وأطقم خلاطات المياه .

أين يتواجد خام النيكل في مصر؟

يتواجد النيكل في مصر في عدة مناطق في أبوسويل وجابرو عكارم بالصحراء الشرقية وجزيرة الزبرجد .