شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة الأدوية": وضعنا خطة لتوفير مخزون دواء يكفى البلاد من 6 لـ 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي عوف ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، بعد انتهاء الموجة الأولى من فيروس كورونا ، تم وضع خطة لتوفير مخزون دواء لمصر يكفي من 6 لـ 12 شهرا من المواد الخام ومواد التعبئة ، موضحا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه هناك إجراءات تم اتخاذها لتسهيل الاستيراد وتسجيل الأدوية .
وقال الدكتور على عوف ، مع الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا ، شهدنا زيادة الطلب على الأدوية بنسبة تصل لـ 70% من مبيعات بروتوكول أعراض كورونا ، مشددا على ما يتردد من معلومات عن أدوية علاج أعراض فيروس كورونا على السوشيال ميديا ، معلومات مفبركة ، مضيفا أنه هناك متابعة مستمرة للمخزون الاستراتيجى لكل الأدوية، ولن يكون هناك تحريك أسعار لأى دواء فى هذه المرحلة .
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