شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم السبت 26-12-2020.. المالية تنسق مع البنوك لدعم المنشآت السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 26-12-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها، وزير البترول يفتتح أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ، وزيرة التخطيط : 5.8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة الوادى الجديد، رئيس جمعية رجال الأعمال: أداء الاقتصاد المصرى فى 2020 ضمن الأفضل عالميا.

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أول محطة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في محافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ ، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يوليو الماضى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والإسراع فى إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا استعرضت فيه ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الوادي الجديد للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها.

أكد الوزير، فى لقائه مع مستثمرى شرم الشيخ الذى حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، لافتًا إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء الاقتصاد المصري في عام 2020 ضمن أفضل الاقتصاديات عالمياً مقارنة باقتصاديات الدول الإقليمية والظروف العالمية، ومن الصعب التنبؤ بأدائه خلال السنة المقبلة في ظل عدم الوضوح بشأن التعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً، مضيفاً أنه حال استمرار وتفاقم الجائحة -كما يتوقع البعض عالميا- سنكون محظوظين إذا استمر الاقتصاد المصرى على نفس الوتيرة.

ثمن رجال أعمال قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة عام، وذلك للحفاظ على المنتجات الوطنية، وعددوا أهمية القرار في عودة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وبالتالي زيادة العمالة، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات، وأشادوا بسرعة استجابة الوزيرة للشكاوى المتقدمة من المصنعين بشأن مشكلة إغراق الأسواق بالسيراميك الصيني والتركي.

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نشاط مكثف للمجلس خلال الفترة القادمة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز على عمليات التسويق الإلكترونى وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها بالخارج

وأكد أبو المكارم، أن السوق الأفريقى يأتى فى مقدمة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية مشيرا إلى عدد من الفعاليات والأحداث التجارية التى يستهدفها المجلس خلال الفترة القادمة.

وقال، أن المجلس يبحث إمكانيه المشاركة فى معرض للمنتجات المصرية مقرر إقامته بمدينه جوبا جنوب السودان، موضحا أن هناك مقترحا تلقته الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من السفارة المصرية بمدينه جوبا لتنظيم معرض للمنتجات المصرية خلال الفترة القادمة على أن يصاحبه تنفيذ عدة فعاليات ترويجية للمنتج المصرى تضم العديد من الجهات المعنية بالسوق الإفريقي.