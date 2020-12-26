شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أول محطة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في محافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ ، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يوليو الماضى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والإسراع فى إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد الملا ، أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود ، فى ظل المبادرة الرئاسية التى أعطت زخماً كبيراً للنشاط وجعلت منه مشروعاً قومياً ومن المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة إحلال وتحويل حوالى 400 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز كوقود، منها 250 ألف سيارة فى مبادرة إحلال السيارات القديمة و150 ألف من خلال مشروع التحويل.

وأوضح وزير البترول ، أنه جارى العمل على زيادة وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال خطة تستهدف إضافة 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود بنهاية ديسمبر 2021 ، لمواكبة خطط التوسع والزيادة المستهدفة فى أعداد السيارات المحولة ،وتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

وأشار الملا ، إلى أنه بافتتاح محطة شرم الشيخ يصل إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى الحالية ضمن منظومة توفير وتداول الوقود إلى أكثر من 200 محطة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 86 مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى و12 مركزاً لاختبار الأسطوانات وبلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالى 6ر335 ألف سيارة. .

ومن جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية سواء فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدن المحافظة أو بتوفير احتياجات المحافظة من الوقود ، مشيراً إلى أن افتتاح المحطة الجديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كأول محطة فى هذا النشاط الحيوى بمدينة شرم الشيخ سيكون لها دور إيجابى فى تشجيع وإقبال أصحاب المركبات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى مما سيكون له مردود اقتصادى عليهم، فضلاً عن دعم جهود الحفاظ على البيئة .

وأوضح المهندس عبد الفتاح فرحات ، رئيس شركة غازتك أن المحطة سيتم من خلالها تغذية عدة مدن ومواقع أخرى بالمحافظة بالغاز الطبيعى مثل مدينة الطور بواسطة محطات متنقلة للتموين بالغاز الطبيعى المضغوط بنظام نقل الغاز الطبيعى وهو ما سيوفر البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات العاملة بالغاز الطبيعى فى جنوب سيناء ، مشيراً إلى أن طاقة تشغيل المحطة تبلغ 1500 متر مكعب فى الساعة لتموين 1500 سيارة يومياً ، وأنها تتميز باستخدام النموذج المتطور لموزعات الغاز المعلقة فى محطات الشحن بهدف توفير مساحات إضافية فى منطقة التموين ، فضلاً عن زيادة معدلات الأمان وتطور أطقم تحويل السيارات المناسبة لمختلف أنواع السيارات الحديثة.

ويأتى تنفيذ المحطة الجديدة فى إطار تنفيذ شركة غازتك لخطة التوسع فى إنشاء المحطات فى المحافظات التى لم يتم تزويدها بمحطات غاز طبيعى من قبل، والتى تستهدف إنشاء المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعى بمحافظة جنوب سيناء وخاصة فى مدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر .

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع.