شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين جهازى تنمية المشروعات ومشروعات الخدمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الانتاجية لتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب ، شهدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، بهدف توفير رؤوس ماشية متميزة السلالات (للتربية والتسمين) لصغار المربين من المزارعين والشباب والسيدات لتأسيس مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية بتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات ، حيث قام بتوقيع البروتوكول رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى ، ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات .

وأكدت " جامع" ، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى وفقا لخطة جهاز تنمية المشروعات التى تعتمد على التنوع في المشروعات مما يساعد على التوسع في اتاحة فرص عمل للمواطنين بشكل أكبر ويعمل في نفس الوقت على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الضرورية بأسعار مناسبة ، وأشارت إلى أن هذا البروتوكول سيخدم قطاع عريض من صغار المربين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية من خلال التمويل الذى سيقدمه جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهم على شراء الرؤوس الحية المتميزة السلالات من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني وأوضحت أن الجهاز سيقدم الدعم الفني لصغار المربين حيث سينظم ندوات تعريفية وارشادية لتدريبهم علي تربية الماشية والرعاية اللازمة لزيادة معدلات الانتاج وتحسين الجودة.