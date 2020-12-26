شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات تصديرية عملاقة للغاز بالعالم تأجلت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثرت جائحة فيروس كورونا تأثيرا بالغاً على ميزانيات شركات النفط والغاز العالمية، حيث أعلنت العديد من الشركات تخفيض ميزانياتها الرأسمالية والتشغيلية لعام 2020،عما كان مخططا وفي قطاع الغاز الطبيعي المسال كان السوق العالمي يستعد لمواجهة جديدة لإتخاذ قرارات الإستثمار في عدة مشاريع تصديرية عملاقه في عام 2020، وذلك بعد أن أختتم عام 2019 بتحقيق رقما قياسياً في عدد قرارات الاستثمار النهائي في عدة مشاريع جديدة إلا أن أوضاع السوق المتقلبه وضبابية بخصوص وقت التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى توجية ضربه قويه للاستثمارات الجديدة، حيث سجل النصف الأول من عام 2020 قيام العديد من الشركات المطورة بإرجاء قرارات الاستثمار في نحو 17 مشروعاً مقترحا لتصدير الغاز الطبيعي المسال باجمالي171.4 مليون طن في السنة إلى عام 2021 أو ما بعده من إجمالي 21 مشروع مقترح وذلك وفقا لتقرير تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط،أنه فيما يتعلق بالمشاريع الأربعة المتبقية فلايزال الموقف النهائي قيد الانتظار في ثلاثة منهم وهم مشروع توسعة حقل الشمال بقطر بطاقة 49مليون طن في السنة ومشروعين بالولايات المتحدة، بينما تم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في المشروع الأخير المتبقي في المكسيك.