شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت.. عيار 24 يسجل 226.79 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 26-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 226.79 ريال سعودى.

تشير التوقعات الحالية، إلى ارتفاع مرتقب فى سعر الذهب لكنه سيكون محدود للغاية وذلك لأن هبوط الذهب إلى 1866 دولار قد يدفع المستثمرين للشراء مجددا بعد الاتجاه لبيع الذهب لجنى الأرباح، وكذلك مع توزيع لقاح كورونا لم تظهر نتائجه الكاملة بعد على الأسواق، فى ظل اتجاه 4 دول وهى أمريكا وهولندا وألمانيا وانجلترا، للاغلاق الاقتصادى مرة أخرى.

خطط التحفيز الأمريكية المرتقبة مطلع الشهر القادم من شأنها أن تؤدى إلى قوة الدولار وهذا يعني أن الذهب قد يعود إلى التراجع مجددا، إضافة إلى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وجميع هذه العوامل قد تدفع سعر الذهب للارتفاع مجددا، وهنا سيظل السعر متذبذب بين الارتفاع والهبوط لحين استقرار الأوضاع

وجاءت أسعار الذهب السعودى اليوم كالتالى:​سعر الذهب "عيار 24"

226.79 ريال بما يعادل 60.44$

سعر الذهب "عيار 22"

207.90 ريال بما يعادل 55.40$

سعر الذهب "عيار 21 "

198.45 ريال بما يعادل 52.89$

سعر الذهب "عيار 18"

170.10 ريال بما يعادل 45.33$

سعر الذهب "عيار 14"

132.30 ريال بما يعادل 35.26$

سعر الذهب "عيار 12"

113.40 ريال بما يعادل 30.22$

سعر أوقية الذهب

7,053 ريال بما يعادل 1,880$

سعر جنيه الذهب

1,588 ريال بما يعادل 423.09$

سعر كيلو الذهب

226,794 ريال بما يعادل 60,441$