شكرا لقرائتكم خبر عن خيبة أمل ودعوى قضائية ضد «سايبر بانك 2077» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع مستثمر في «سي دي بروجيكت»، الشركة المطورة للعبة «سايبر بانك 2077» (cyberpunk )، دعوى قضائية ضد الشركة ومديريها التنفيذيين في محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس، مدعياً أنهم روجوا للعبة ببيانات كاذبة ومضللة وإيجابية بشكل مفرط، وكلفوه هو وغيره من المستثمرين الكثير من المال.

وبحسب الدعوى يعاني الإصدار العاشر للعبة، التي تعد واحدة من أكثر ألعاب الخيال العلمي وتقمص الأدوار انتظاراً هذا العام، من عدد هائل من الأخطاء والثغرات التقنية، وشكاوى اللاعبين.

وقد أعرب اللاعبون بالفعل عن خيبة أملهم في اللعبة مما حدا بشركة «سوني» لسحب اللعبة من منصتها، وعرضت هي و«مايكروسوفت» على اللاعبين استرداد المبالغ المدفوعة جراء شراء اللعبة من خلال متاجر بلاي ستيشن وإكس بوكس عبر الإنترنت.

بهذه الأثناء، انخفضت أسهم سي دي بروجيكت بنحو 38% منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري. (وكالات)

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