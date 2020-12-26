شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحوذ على اهتمام 18,781 شركة ووكالة ألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ندوتين عبر الإنترنت (ويبينار) للتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين من ألمانيا، وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية تشمل قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وتماشياً مع استراتيجية التواصل التي وضعتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار للعام 2020، توفر تلك الندوات المتخصصة منصة للمعنيين تتيح دراسة فرص الاستثمار بدبي في ظل توقف البعثات التجارية الحكومية والقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: ترتبط ألمانيا ودولة الإمارات بشراكة استراتيجية وثيقة للغاية تقوم على عمق العلاقات الدبلوماسية والتجارية. ويعدّ قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية من أهم القطاعات التي تدعم استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، فيما يقدمان فرصاً هائلة للشركات والأفراد الراغبين بالاستثمار فيها من ألمانيا.

وعقدت الندوات الافتراضية مع المستثمرين، والتي نظمت بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة AHK، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة، إذ تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا 480 مليار درهم خلال السنوات العشر بين عامي 2010 و 2019، فيما بلغ 44.76 مليار درهم في عام 2019 لتكون ألمانيا تاسع أكبر شريك تجاري للإمارات خلال ذلك العام.

وإضافة لذلك فإن الإمارات هي الوجهة المختارة للعديد من الشركات الألمانية، حيث يقيم في الدولة 14,000 مواطن ألماني. وبنهاية العام 2019، بلغ عدد الشركات الألمانية والوكالات التجارية والعلامات المسجلة في دولة الإمارات 18,781 شركة ووكالة ألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي عززت مكانتها كمدينة للمستقبل لتحقق سعادة كافة المعنيين، بينما تبقى بوابة هامة إلى الأسواق الناشئة في المنطقة – تدعمها بنيتها التحتية المتقدمة لتكون مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

واستعرضت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار «مزايا دبي» للمستثمرين المحتملين من ألمانيا خلال الندوتين، بدعم من مجموعة من مؤسسات حكومة دبي المعنيّة بكل قطاع تمّت مناقشته.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، تواصل دبي استقطاب الاستثمارات النوعية لتبقى وجهة عالمية رائدة في المجال. سجلت دبي نمواً استثنائياً في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الستة من العام 2020 بواقع 190 مشروعاً بلغت قيمتها 12 مليار درهم، وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار – والذي يتبع منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في رصد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما استحوذت الاستثمارات التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة على 53% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020. ما يعدّ دليلًا أكيداً على أهمية دبي المتزايدة ومكانتها المرموقة بين المستثمرين العالميين كمدينة مثالية للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.