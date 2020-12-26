شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تحذر من التعامل مع 6 جهات غير مرخصة من قبلها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين، من التعامل مع 6 جهات غير مرخصة من قبلها، تشمل 3 شركات وموقعين إلكترونيين وحساباً على «تويتر».

وتنوه الهيئة بأن الموقع الإلكتروني «www.fxnewstoday.ae/stocks/news» غير حاصل على رخصة الاستشارات والتحليل المالي لدى الهيئة، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة.

وكما قالت، فإن الموقع الإلكتروني «noorcapitalarabic.com» قام بانتحال اسم وشخصية شركة مرخصة من الهيئة، وبالتالي تحذر الهيئة المستثمرين من التعامل مع الموقع الإلكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة.

وأشارت إلى قيام إحدى الجهات بانتحال صفة شركة «الشركاء المتحدون للاستثمار» وذلك من خلال تزوير بعض المستندات باستخدام شعار الشركة، بالإضافة إلى شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية، وتهيب الهيئة في هذا الصدد بضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه، وذلك قبل التعامل معها بشأن أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة.

ولفتت إلى أن الجهتين «BMFN Corporate Services Provider» و«BMFN Global Markets delivered locally» غير حاصلتين على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركتين بهذه الصفة.

وأوضحت أن حساب «jed197111» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة، وأنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة.