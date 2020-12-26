شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 26-12-2020 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً في مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية استقرار سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1866 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 700 جنيه

عيار 21 سجل 817 جنيها

عيار 24 سجل 934 جنيها

الجنيه الذهب 6512 جنيها

أونصة الذهب 1866 دولاراً

وشهد عام 2020 تراجع ملحوظ في الطلب على الذهب في مصر، وهنا نتحدث عن مبيعات الذهب للمستهلكين، وكذلك سوق الجملة وعلى مستوى صناعة وإنتاج الذهب، إذ كشف منتجون أن المصانع تأثرت بصورة كبيرة وتراجعت مبيعات الذهب من المصانع إلى التجار بنسبة إجمالية بلغت 30 % هذا العام قياسا على العام الماضى.

كشف محسن فوزى أحد منتجى الذهب في مصر، عن تراجع مبيعات الذهب الجملة بنسبة 30 % هذا العام قياسا على عام 2019، مرجعا ذلك إلى هبوط الطلب الاستهلاكى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصانع شهدت شبه توقف عن بيع الذهب لتجار التجزئة خلال الفترة من منتصف يناير وحتى مايو 2020، وهذه الفترة كانت ذروة جائحة فيروس كورونا، وتوقف تام لحفلات الشبكة والزفاف، وهو ما جعل الطلب يتراجع بصورة كبيرة.

وأشار محسن فوزى، إلى أن تجار التجزية لم يتمكنوا من شراء الذهب من المصانع المنتجة خلال الفترة المشار إليها وهى منتصف يناير وحتى مايو 2020، لكن السوق تحرك قليلا خلال الفترة من يونيو إلى نهاية أكتوبر 2020.

وقال فوزى: "اجمالا هذا العام كان صعب جدا على منتجى الذهب، وكذلك التجار بسبب هبوط الطلب بنسب كبيرة جدا، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، لكن نعول على عودة الأمور إلى طبيعتها في 2021، إذا ما أثبت لقاح فيروس كورونا فعاليته".