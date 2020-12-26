شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الكيماوية يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نشاط مكثف للمجلس خلال الفترة القادمة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز على عمليات التسويق الإلكترونى وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها بالخارج

وأكد أبو المكارم، أن السوق الأفريقى يأتى فى مقدمة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية مشيرا إلى عدد من الفعاليات والأحداث التجارية التى يستهدفها المجلس خلال الفترة القادمة.

وقال، أن المجلس يبحث إمكانيه المشاركة فى معرض للمنتجات المصرية مقرر إقامته بمدينه جوبا جنوب السودان، موضحا أن هناك مقترحا تلقته الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من السفارة المصرية بمدينه جوبا لتنظيم معرض للمنتجات المصرية خلال الفترة القادمة على أن يصاحبه تنفيذ عدة فعاليات ترويجية للمنتج المصرى تضم العديد من الجهات المعنية بالسوق الإفريقي.

وأضاف أبو المكارم أن هذا يأتى فى إطار توجه الدولة لخلق فرص تصديرية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية بصفه عامة والأسواق الافريقية على وجه الخصوص وتنشيط ودعم التجارة البينية مع تلك الأسواق الواعدة وذلك من خلال توفير منصة تجارية لعرض السلع المصرية من جميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

كما أوضح أن الهيئة تقوم حاليا بالإعداد والتنسيق مع العديد من الجهات للبدء فى الإجراءات التنفيذية لإقامه المعرض ومضمونه من الهيكل السلعى للمعروضات، ومن المقرر أن يشارك من القطاعات الصناعية التابعة للمجلس المنتجات البلاستيك والمطاط والمنتجات الورقية والكرتون ومنتجات الأسمدة والمبيدات والمنظفات والمنتجات الزجاجية والاحبار والدهانات والمواد اللاصقة والغراء.

فى ذات السياق قال، أن المجلس تلقى خطابا يفيد برغبة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة فى الترويج لفعاليات الدورة 37 لمعرض الخرطوم الدولى المقرر عقده خلال الفترة من 20 - 27 يناير 2021 ورغبتها فى مشاركة الشركات المصرية.

من جهة أخرى، قال أبو المكارم، إنه من المقرر أن تعقد الدورة الثانية من المعرض التجارى الأفريقى 2021 بالفترة من 6 إلى 12 سبتمبر بمدينه كيجالى روندا تحت رعاية البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى وحكومة جمهورية رواندا.

وأكد على اهتمام المجلس بالمشاركة فى هذا المعرض الذى يمثل منصة فريدة للتجارة والاستثمار وتبادل المعلومات وفرصة عظيمه لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الإفريقية حيث أن المشاركة فى هذة المنصة تتيح للشركات الوصول إلى سوق إفريقى متكامل يضم أكثر من 1.2 مليار نسمة حيث يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى نحو 2.5 تريليون دولار تحت مظلة منطقه التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وكانت مصر قد قامت بتنظيم الدورة الاولى للمعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر 2018 وقد شهد المعرض حضور عددا من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ورؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية إضافة إلى مشاركة أكثر من 1000شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية.

وكشف أبو المكارم، عن اجتماع تنسيقى يعقد خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف على التطورات الأخيرة لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيث من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلى فى مطلع 2021.