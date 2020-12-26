شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 26-12-2020 استقرارا فى السوق المحلى بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

يذكر أن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، واصلت عمل حملات مرورية مكثفة على جميع مجازر لحوم حكومى وخاص، الهدف منها ضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل، بالإضافة إلى شن حملات تفتيشية على أسواق اللحوم تأكيد على سلامة المعروض.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك حملات مكثفة على مجازر اللحوم لضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالإضافة الى حملات تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.