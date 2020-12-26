شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 26-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.04 جنيه للشراء، و19.22جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى قررت فى نهاية اجتماعهـا مساء الخميس 24 ديسمبر، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.08 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.04 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.02 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.05 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.03 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.