شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تستحوذ على شركة إدارة أصول لوجستية وعقارية في المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، السبت، أنها قامت بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «روبوك آسيت مانيجمنت»، المملكة المتحدة (روبوك)، المتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجستية والمساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا.

قامت شركة روبوك التي تأسست في عام 2009 من قبل هيو ماكدونالد-براون ونك رودس، بإدارة أصول بقيمة إجمالية للاستثمار تتجاوز 1.4 مليار جنيه إسترليني، وتغطي مساحة أرضية تزيد على 15 مليون قدم مربعة. لقد كان التركيز الأساسي للشركة هو الاستحواذ على الأصول اللوجستية وإدارتها مع استثمارات تزيد قيمتها حتى الآن على 85 عقاراً تقع في المملكة المتحدة والبلدان الأوروبية، ومن بينها إسبانيا، بلجيكا وجمهورية التشيك. كما اكتسبت الشركة مزيدا من الخبرة من خلال إدارة أصول نيابة عن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد من ذوي الجدارة الائتمانية من المملكة المتحدة، جنوب إفريقيا، الهند، كوريا الجنوبية وماليزيا.

العقارات الأوروبية

بالاستحواذ على روبوك، التي ستواصل العمل بشكل مستقل تحت إدارة مؤسسيها، سوف تضيف جي إف إتش خبرة كبيرة في العقارات التجارية الأوروبية إلى المجموعة، كما ستكتسب قدرة استراتيجية للوصول إلى تدفق المعاملات الهامة، ما سيمكنها من التوسع بشكل أكثر فعالية في أنشطتها الاستثمارية في القطاعين اللوجستي والعقاري في المملكة المتحدة وأوروبا، وهما من القطاعات التي أظهرت مقومات قوية وآفاقاً للنمو المستقبلي.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يسرنا الإعلان عن هذا الاستحواذ الذي يوفر للمجموعة قاعدة واسعة من مدراء الأصول الذين يركزون على المجالين اللوجستي والمساحات التجارية اللذين يشهدان نمواً سريعاً. يأتي هذا الاستثمار متماشياً مع خطتنا المرسومة التي تهدف إلى السعي لإيجاد استثمارات يمكنها أن تحقق لنا مزيداً من النمو والربحية وتوسع قاعدة الأصول الخاضعة لإدارتنا. يعد هذا استثماراً استراتيجياً في منصة مربحة ذات سجل حافل وقدرات وقاعدة عريضة من المستثمرين من المؤسسات التي توفر لجي إف إتش أسلوبا منخفض المخاطر لمزيد من التوسع في السوق الأوروبي. وعقب استحواذنا المهم مؤخرا لمستودعات تخزين لاست مايل اللوجستية عالية الجودة والمدرة للدخل، التابعة لشركة أمازون في إسبانيا بقيمة 77 مليون دولار أمريكي تقريباً فإننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الجدد في روبوك لجلب فرص أخرى ذات إمكانيات عالية لجي إف إتش ومستثمرينا، وزيادة قدرتهم وتعزيز استفادتهم من تدفق المعاملات والخبرة العميقة في هذا المجال».

استكشاف الفرص

وأضاف هيو ماكدونالد ونك رودس، الشريكان الإداريان لشركة روبوك: «مع جي إف إتش فإننا مؤهلون لاستكشاف المزيد من الفرص الرائعة التي نراها في القطاع اللوجستي وقطاع المساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا. خلال العقد الماضي، حققنا نمواً سنوياً في قاعدة عملائنا والأصول الخاضعة لإدارتنا ونحن على ثقة بأننا سوف نبني على ذلك من خلال تعزيز شبكة جي إف إتش وبنيتها التحتية. سوف نسعى إلى تضافر جهودنا مع جي إف إتش حيثما أمكن لفتح المجال لجي إف إتش للاستفادة من قاعدة المستثمرين القوية لشركة روبوك في آسيا والأسواق الأخرى التي بنينا فيها سجلا حافلا وعلاقات متميزة مع كبرى المؤسسات والمستثمرين من ذوي الجدارة الائتمانية.»