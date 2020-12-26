شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسجل أسعار العملات اليوم السبت 26-12-2020، استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر أيضا سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، عند 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، يستقر عند سعر 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.