شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت 26-12-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، عن أن أسعار الدواجن اليوم السبت 26-12-2020 مستقرة بالسوق المحلى، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن سجلت الكيلو في المزرعة 19 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن سعر للمستهلك يتراوح بين23-25جنيها للكيلو.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، لافتا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 28جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35جنيها.

وكان سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، كشف عن الاتفاق مع وزارة الزراعة والتموين والداخلية، على إعادة التشغيل الفعلى من جديد لبورصة الدواجن ببنها، وذلك بعد فترة الركود التى مرت عليها خلال الأعوام الماضية فى أعقاب انتشار مرض أنفلونزا الطيور.شف سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن الاتفاق مع وزارة الزراعة والتموين والداخلية، على إعادة التشغيل الفعلى من جديد لبورصة الدواجن ببنها، وذلك بعد فترة الركود التى مرت عليها خلال الأعوام الماضية فى أعقاب انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

وقال السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البورصة لم تكن مفعلة بالشكل الذى ينظم عملية بيع وشراء الدواجن، ولذلك لم يكن لها تأثير ايجابى فى تنظيم صناعة الدواجن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توفير الآليات المطلوبة من أجل عودة العمل بها مرة أخرى، مؤكدا أن دور البورصة سياسهم فى تحديد السعر المناسب فى السوق المحلى، وأيضا معرفة الإنتاج اليومى لكل مزرعة، وأيضا ستتمكن من تحديد السعر الذى يضمن للمنتج عدم الخسارة وأيضا يضمن للمستهلك عدم رفع الأسعار بصورة غير مبررة.