شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 26-12-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدولار الأمريكى اليوم السبت 26-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولى مؤخرا تراجع حصة الدولار الأمريكى من الاحتياطيات العالمية المُبلّغ عنها للصندوق إلى 60.4 بالمئة فى الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 بالمئة فى الربع الثانى، لكن حيازات الدولار لدى البنوك المركزية تظل الأكبر على مستوى العالم. كانت حصة الدولار 61.5 بالمئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام، غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين، تتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتُستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها. ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولى مؤخرا تراجع حصة الدولار الأمريكى من الاحتياطيات العالمية المُبلّغ عنها للصندوق إلى 60.4 بالمئة فى الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 بالمئة فى الربع الثانى، لكن حيازات الدولار لدى البنوك المركزية تظل الأكبر على مستوى العالم.

كانت حصة الدولار 61.5 بالمئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام، غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين، تتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتُستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها. ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.