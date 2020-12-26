شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 يسجل 817 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت 26ديسمبر 2020، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً في مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية استقرار سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1866 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 700 جنيه

عيار 21 سجل 817 جنيها

عيار 24 سجل 934 جنيها

الجنيه الذهب 6512 جنيها

أونصة الذهب 1866 دولاراً

لغط كثير يشهده سوق الصاغة، والأفراد المستهلكين والمتابعين لسوق الذهب، وذلك مع بدء تطبيق نظام الدمغ بالليزر مطلع يناير القادم، حيث تثار تساؤلات حول مصير الشراء للذهب غير المدموغ بالليز، خاصة في ظل وجود كميات ضخمة من الذهب غير المدموغ بالليزر في الأسواق.

ناجى فرج مستشار وزير التموين للذهب، يقول، "تطبيق نظام الدمغ بالليزر لن يتم تطبيقه بين يوم وليلية، وكافة الذهب الموجود في الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو ضرورة أن يكون الذهب مدموغ بالليزر، مشيرا إلى أن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيتم شراءه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة في المحال سيتم دمغها على مراحل.

وأضاف فرج، لـ"الخليج 365"، أن التطبيق لنظام الدمغ بالليزر يبدأ مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.

وحول إعادة بيع الذهب من المستهلكين للتجار، قال"التاجر لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، فالنظام الجديد للدمغ يبدأ مع مطلع العام، وقد نستغرق عام تقريبا، للانتهاء من الكميات بالأسواق والتي سيتم دمغها تباعا.

وأكد أن تكاليف دمغ الذهب بالنظام الجديد ستتراجع، فكان الدمغ لكل جرام يتكلف 6 جنيهات تقريبا، والآن قد يتراجع إلى 1.5 جنيه بنظام الليزر، والمستهلك النهائي لن يشعر بأية تغيرات نتيجة هذه الأمور الفنية.