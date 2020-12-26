شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جمعيات عمومية لشركات البورصة فى آخر أسبوع بـ2020.. وتوزيع أرباح شركتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد 6 شركات بالبورصة المصرية اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، خلال الأسبوع الأخير من عام 2020، وأبرزها عمومية شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، لمناقشة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه إلى جنيه واحد، ليصبح عدد أسهم رأس المال 150 مليون سهم بدلاً من 75 مليون سهم، وعمومية شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 353.65 مليون جنيه إلى 453.6 مليون جنيه لصالح قدامى المساهمين، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.

ويبدأ ماراثون الجمعيات العامة لشركات البورصة المصرية، يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الجاري، باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، لاعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، اعتماد القوائم المالية للشركة عن ذات الفترة، والموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإجراء توزيعات أرباح محلية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع كتوزيعات أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم، وذلك من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات، وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 256.1 مليون دولار إلى 281.7 مليون دولار بقيمة قدرها 25.6 مليون دولار زيادة مجانية موزعة على عدد 102.4 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 25 سنت أمريكي للسهم الواحد.

وفي نفس اليوم، تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، الخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، حيث تنظر الأولى الموافقة على مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وتنظر الثانية مناقشة تغيير وتعيين بعض الوظائف القيادية بالشركة، وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وخلافه والشركات التابعة أو الشقيقة، وإلغاء مكتب اتصال الشركة الكائن بالعقار رقم 460 طريق الحرية رشدي بمحافظة الإسكندرية، وذلك لانتفاء الغرض منه.

وسيتم توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي بما يعادل 106.06 مليون سهم لحامل ومشتري سهم شركة راية القابضة لخدمات مراكز الاتصالات، حتى نهاية جلسة تداول الأحد، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من يوم الاثنين 28 ديسمبر.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، لمناقشة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه إلى جنيه واحد، ليصبح عدد أسهم رأس المال 150 مليون سهم بدلاً من 75 مليون سهم، وزيادة رأس مال الشركة المصدر من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 150 مليون جنيه من خلال إصدار 150 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، على أن يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة جنيه للسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2 قرش للسهم مع إعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، كما ستناقش الجمعية تعديل المادة 6- 7 من النظام الأساسي للشركة طبقاً لتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وتعقد الجمعية العامة العادية لشركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، للنظر في إبرام عقود المعاوضة المزمع إبرامها لبيع مساهمتها في بعض الشركات، وبيع مساهمة الشركة في الشركات المضمحلة بالكامل وتحت التصفية إلى شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر 0.10 جنيه للسهم، بإجمالي قيمة 101.1 ألف جنيه.

ويوم الأربعاء 30 ديسمبر يتم صرف القسط الثاني لشركة الشمس للإسكان والتعمير، بقيمة 10 قروش. ويختتم الأسبوع والعام بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لمناقشة زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، زيادة رأس المال المصدر من 353.65 مليون جنيه إلى 453.6 مليون جنيه لصالح قدامى المساهمين، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة بقيمة 100 مليون جنيه، موزعة على 200 مليون سهم، وتعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي.

كما تنظر الجمعية في زيادة رأس المال المصدر من 453.65 مليون جنيه إلى 853.65 مليون جنيه تسدد نقداً لصالح قدامى المساهمين بزيادة قدرها 400 مليون جنيه وذلك بإصدار 800 مليون سهم نقدي بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين، وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة في نفس الجلسة، ستنظر في إبرام عقد القرض بين شركة فوري للتمويل متناهي الصغير - تابعة وصندوق المشروعات المصري الأمريكي (مقرض)، والموافقة على كافة شروط وأحكام عقد القرض المزمع إبرامه بما في ذلك مستندات التمويل ومستندات الضمان المنصوص عليها في هذ العقد، وفي نفس اليوم، ينتهي الحق في توزيع القسط الثاني بقيمة 0.9 جنيه لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.