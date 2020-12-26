شكرا لقرائتكم خبر عن الناصح الأمين فى أخطاء المستثمرين بالبورصة.. 6 محاذير ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن أن تربح طوال الوقت بالبورصة، لكن لا يمكن كذلك أن تحقق خسائر على طول الخط، إلا أن بعض المستثمرين بالبورصة المصرية، يقعون في أخطاء متكررة تكلفهم مليارات الجنيهات من الخسائر، ونرصد في التقرير التالي أبرز 6 محاذير يحب على المستثمرين اتباعها.





ولذا يجب أن يكون الغرض الأساسي لدخولك البورصة هو استثمار مدخراتك للمستقبل لتحقيق أهدافك في الحياة، أما إذا قررت أن تقصر تعاملاتك في البورصة في الشراء والبيع السريع أملاً في تحقيق مكاسب سريعة، فأنك تضارب بأموالك، وقد تحقق خسائر كبيرة خاصة إذا كنت من صغار المستثمرين من غير ذوي الدراية بالاستثمار في البورصة وطبيعته ومخاطره.

وكذلك من أخطاء المبتدئين أن أفضل وقت للاستثمار هو عند صعود السوق، فالمستثمر الحكيم يستطيع أن يحقق الأداء الذي يرضيه في البورصة، إذا ما أحسن استخدام المعلومات المتوافرة بالسوق واختار الأوراق المالية بحكمة، وذلك بعض النظر أن السوق في حالة صعود أو هبوط.





ويرى الدكتور معتصم الشهيدي، خبير سوق المال، أن سبب اتجاه المتعاملين في السوق للاعتماد على شائعات المعلومات الداخلية، هو عدم اقتناعهم بكفاء سوق المال، موضحاً أن أسواق المال تقيم بين ضعيف ومتوسط وقوي الكفاءة، وهذا الأخير يعني أنه لا يوجد تسريب لمعلومات داخلية، وبالتالي مع انتشار أي شائعة حول معلومة داخلية، يجب على المستثمر أن يتجاهلها، خاصة وأن 95 % منها لا يخرج عن كونه شائعات.









ينصح تنويع الاستثمارات من أجل مزيد من التأمين، ويقصد بتنويع الاستثمارات توزيع أموالك على عدد من أدوات وقنوات الاستثمار بدلا من استثمارها كلها في مجال أو شركة واحدة عملا بالمثل القائم (لا تضع البيض كله في سلة واحدة)، فأنت إذا وضعت أموالك كلها في أسهم شركة واحدة، وحدث أن انخفض سعر سهم هذه الشركة فى البورصة، فإن هذا يعنى أن قيمة السهم استثماراتك سوف تنخفض.

وتعتمد سياسية تنويع الاستثمارات على مجموعة مختلفة من الأدوات المالية كالأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، كذلك أيضا التنويع بداخل كل مجموعة، فمثلا يمكن التنويع بداخل مجموعة الأسهم بحيث يتم توزيع الأموال المستثمرة من خلال شراء أسهم من مختلف القطاعات الاقتصادية، ولتحقيق أقصى فائدة من التنويع، لا بد أن يتم الجمع بين الأسهم ذات درجة المخاطر العالية والأسهم ذات المخاطر القليلة.





ولا تقتصر العروض الوهمية على طلبات الشراء والمضاربات فقط، ولكن كذلك على عروض الشراء الوهمية أو غير الجديدة التي تظهر على بعض الأوراق المالية، ولذا يجب على المستثمر التأني قبل الشراء في هذه الأسهم.





أما إذ كنت ممن ليس لديهم الدراية الكافية بطبيعة الاستثمار فى البورصة ومخاطره أو الوقت الكافى لمتابعة استثماراتهم بصفة دورية، أمامك طريقين أولا إذا كنت من صغار المستثمرين عليك أن تستثمر من خلال شراء وثائق صناديق الاستثمار التى يديرها مدير استثمار متخصص ومرخص له بذلك، أما إذا كانت لديك أموالا كثيرة فيمكنك أن تتوجه إلى أحد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لتقوم بالاستثمار نيابة عنك.