شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم البنك التجاري الدولي (مصر) قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 474.2 مليون جنيه، تلاه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 19.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 271.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 158.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 246.7 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 20.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 185.9 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 108.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 181.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب" بحجم تداول بلغ 260.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 180.8 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 341.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.4 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر" بحجم تداول 54.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 161.9 مليون جنيه، وفى التاسع " مجموعة عامر القابضة-عامر جروب" بحجم تداول 149.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 157.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول بلغ 241.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 145.5 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 10683.68 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2055.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.91% مغلقًا عند مستوى 2974.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.29% مغلقًا عند مستوى 12894.2 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1061.89 نقطة.