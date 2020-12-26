شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الجبلي يتنازل عن رئاسة جمعية شباب الأعمال.. واختيار رئيس جديد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شريف مجدي الجبلي، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، التنازل عن رئاسة الجمعية، والاكتفاء بالفترة التي قضاها رئيساً لمدة عامين خلفاً لعمرو السجيني، ومنح الفرصة للأعضاء لاختيار رئيساً جديداً، مؤكداً ثقته في قدرة مجلس الإدارة الحالي على إتمام الرسالة الطموحة للجمعية، والعمل على تطويرها لدوام الاستدامة في خدمة الأعضاء والمجتمع.

وشغل شريف الجبلي منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يوم 21 أكتوبر عام 2018، كما شغل منصب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، وعضو مجلس إدارة الجمعية من 2015 وحتى 2017، ونائب رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة من 2017 وحتى انتخابه، وعلى الصعيد الشخصي يرأس شركة إنارة كابيتال للاستثمار.

ويضم مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال الحالي، بسام الشنواني، ناتالي يوسف نائبين لرئيس مجلس الإدارة، جمال أبو علي أمين عام، ومحمد الصاوي أمين الصندوق، وذلك بعد استقالة أحمد فندي، شريف عبد المطلب، نهال كمال أعضاء المجلس، وسيتم قريباً اختيار رئيساً جديداً بعد التشاور مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتعد جمعية شباب رجال الأعمال المصريين (EJB) منظمة غير حكومية، وتضم أكثر من 600 من كبار رجال وسيدات الأعمال من مختلف القطاعات، تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا يمثلون قطاعات أعمال مختلفة، وتولى رئاستها عدد من كبار رجال الأعمال منهم حسن عبد الله، حلمي أبو العيش، حسن الخطيب، خالد الميقاتي، نهاد رجب، أحمد صبور، أشرف الجزايرلي، عمر صبور، حسام فريد، أحمد مشهور.